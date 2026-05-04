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Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Ostereckern/Telefonmast beschädigt und geflüchtet

POL-COE: Ascheberg, Ostereckern/Telefonmast beschädigt und geflüchtet
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Coesfeld (ots)

Mit einem Telefonmast stieß ein unbekannter Autofahrer in Ascheberg an der Straße Ostereckern zusammen. Der Mast brach in der Folge. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Eine Polizeistreife entdeckte den beschädigten Mast am Montag Vormittag (04.05.) gegen 11:30 Uhr und nahm eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht auf. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher haben oder die Unfallzeit näher eingrenzen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-793711 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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