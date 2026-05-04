Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Ludgeruspaettken

Totholz gerät in Brand - Feuerwehr kann Ausbreitung verhindern

Coesfeld (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am 02.05.2026 ein toter Baumstamm in einem Naturschutzgebiet (Nonnenbach) in Nottuln in der Nähe des Ludgeruspaettken in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 17.00 Uhr vollständig löschen und die Ausbreitung verhindern. Die Brandursache konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Es handelte sich um eine Rauchentwicklung in einer Baumhöhle, offene Flammen waren beim Eintreffen der Feuerwehr noch nicht zu erkennen.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

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