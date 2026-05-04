Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L581/ Nach Unfall Widerstand geleistet

Coesfeld (ots)

Alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht und im Anschluss Widerstand geleistet hat am Sonntag (03.05.26) eine 26-jährige Frau aus Coesfeld. Gegen 00.05 Uhr fuhr sie in ihrem Auto über eine Verkehrsinsel an der L581 und beschädigte die Beschilderung auf dieser. Ein 29-jähriger Coesfelder sah, dass die Frau auf die Straße lief. Er sprach sie daraufhin an und wollte sie von der Straße begleiten, worauf sie ihm unvermittelt in den Arm biss. Auch den eintreffenden Polizeibeamten gegenüber verhielt sich die Frau unkooperativ. Die 26-Jährige sperrte sich gegen die Maßnahmen und beleidigte die Polizisten unflätig. Daraufhin legten die Beamten ihr die Handfesseln an. Einer Polizistin biss sie in den Finger. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 2,2 Promille positiv. Auf der Wache entnahm ein Arzt der Frau eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein. Zudem fertigen sie Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

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