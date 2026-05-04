POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Verkaufsregale aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Ein 9-jähriges Mädchen war am Mittwoch (22.04.) gegen 07:45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Herrenstraße in Richtung Edith-Stein-Schule unterwegs. Das Fahrrad schob sie dabei neben sich. In Höhe des Parkplatzes einer Bäckerei parkte ein Pkw rückwärts aus und streifte das Kind, welches zu Boden ...

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