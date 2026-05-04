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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Verkaufsregale aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Person hat am Samstag (02.05.26) Schlösser von Verkaufsregalen einer Tankstelle an der Dülmener Straße aufgebrochen. Gegen 2.50 Uhr liegt die Tatzeit. Der Täter entwendete nichts. Er trug eine Basecap, einen Kapuzenpullover und eine kurze Hose. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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