POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Verkaufsregale aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Eine unbekannte Person hat am Samstag (02.05.26) Schlösser von Verkaufsregalen einer Tankstelle an der Dülmener Straße aufgebrochen. Gegen 2.50 Uhr liegt die Tatzeit. Der Täter entwendete nichts. Er trug eine Basecap, einen Kapuzenpullover und eine kurze Hose. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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