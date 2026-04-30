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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Struckstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannten gelang es an der Struckstraße nicht, in eine Wohnung einzubechen. Zwischen 11.20 Uhr und 12.10 Uhr wollten die Täter am Donnerstag (30.04.26) eine Tür gewaltsam öffnen. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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