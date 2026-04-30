POL-COE: Lüdinghausen, Struckstraße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannten gelang es an der Struckstraße nicht, in eine Wohnung einzubechen. Zwischen 11.20 Uhr und 12.10 Uhr wollten die Täter am Donnerstag (30.04.26) eine Tür gewaltsam öffnen. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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