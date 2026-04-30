POL-COE: Havixbeck, Herkentrup/ Einbruch

Coesfeld (ots) - In Dülmen waren am Mittwoch (29.04.26) Einbrecher unterwegs. Zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr brachen sie an der Kirschners Stiege ein Feinster auf, um in eine Wohnung einzudringen. Hinweise zur Tatbeute liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Zwischen 10 Uhr und 11.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus an der Hauptstraße in Rorup ein. Zuvor hebelten sie eine Tür auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet in beiden ...

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