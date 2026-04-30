POL-COE: Havixbeck, Herkentrup/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (30.04.26) in ein Gasthaus in der Bauerschaft Herkentrup eingebrochen. Zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch (29.04.26) und 9.30 Uhr am Donnerstag (30.04.26) öffneten die Täter gewaltsam eine Tür. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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