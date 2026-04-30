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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Erbdrostenweg/ Zeuge gesucht

Coesfeld (ots)

Am 15. April kam es am Erbdrostenweg zu einem Verkehrsunfall. Für die Ermittlungen bittet die Polizei einen Audifahrer, sich zu melden. Gegen 7.40 Uhr geriet ein 20-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen im Verlauf einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit einer 25-jährigen Autofahrerin aus Lüdinghausen. Ihr Fahrzeug überschlug sich und landete im Graben. Die Frau kam damals verletzt ins ein Krankenhaus, der 20-Jährige blieb unverletzt. Vor Ort befand sich auch der Fahrer eines älteren schwarzen Audi A5 Coupe. Der Fahrer soll groß sowie Mitte 50 sein und graue Haare haben. Die Polizei in Lüdinghausen bittet den Mann, sich für die Ermittlungen unter 02591-793711 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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