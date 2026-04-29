POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Kirchplatz/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am 24. April in der Sendener Bauerschaft Bredenbeck sucht die Polizei ein älteres Paar als Zeugen. Gegen 18.40 Uhr war ein 14-jähriger Sendener auf seinem Fahrrad von der Dorfbauerschaft zur Osthofstraße in Richtung Albachten auf einer Fahrradstraße unterwegs. Im Bereich eines Modelflugplatzes drängte ein Auto mit Anhänger den Jugendlichen ab, sodass er stürzte. Der Fahrer ...

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