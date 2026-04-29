POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Kirchplatz/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben in Seppenrade versucht, in ein Pfarrbüro am Kirchplatz einzubrechen. Zwischen 18 Uhr am Dienstag (28.04.26) und 8.30 Uhr am Mittwoch (29.04.26) gelang es nicht, Türen aufzuhebeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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