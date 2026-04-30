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Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Dorfheide/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (29.04.26) in eine Wohnung an der Dorfheide eingebrochen. Zwischen 12.15 Uhr und 14.40 Uhr drangen die Täter auf bisher unbekannte Weise ein und entwendeten Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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