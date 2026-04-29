Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, L835/ Auto von Straße abgekommen

Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Mittwoch (29.04.26) von der L835 abgekommen. Gegen 6.55 Uhr befuhr ein 18-jähriger Nordkirchener die Hiddingseler Straße in Fahrtrichtung Hiddingsel. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben. Der Fahranfänger und sein 18-jähriger Mitfahrer aus Nordkirchen erlitten Verletzungen. Beide kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

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