Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Holtrup/ Unbekannte berauben Sendener

Coesfeld (ots)

Drei Unbekannte haben am Dienstag (28.04.26) einen 21-jährigen Sendener beraubt. Gegen 11 Uhr befand er sich zu Fuß auf einem Spaziergang im Bereich Marien-Kapelle am Schloss Senden. Dort erhielt er einen Schlag auf den Hinterkopf und stürzte. Die Täter entwendeten das Smartphone, die Geldbörse sowie einen Schlüsselbund. Daraufhin flüchtete das Trio in Richtung Konrad-Potts-Allee. Die Täter trugen dunkle Kleidung. Zwei Personen haben dunkle Haare, eine Person hat helle Haare. Die Unbekannten haben eine geschätzte Körpergröße zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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