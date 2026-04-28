Polizei Coesfeld

POL-COE: "Zweiräder im Blick" - Polizei zieht nach Kontrollaktion Bilanz

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Coesfeld (ots)

Unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" stand am Dienstag (28.04.) eine länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion, an der sich auch die Kreispolizeibehörde Coesfeld beteiligte.

Zweiradfahrer verfügen über keinerlei Knautschzone und zählen damit zur Gruppe der besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmer. Der Fokus lag dabei auf Elektrokleinstfahrzeugen (z.B. E-Scootern), Pedelecs und Fahrrädern im innerstädtischen Bereich. Polizeibeamte überprüften daher in Coesfeld in Höhe der Kupferpassage, in Dülmen auf dem Kreuzweg im Bereich Kolpinghaus und in Lüdinghausen an der Kreuzung Seppenrader Straße/Steverstraße, ob diese sicher im Straßenverkehr unterwegs waren.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 130 Fahrzeuge, dabei ahndeten sie 70 Verstöße. Aber auch viele Hinweise zur Unfallprävention konnten die Beamten den Zweiradfahrern mit auf den Weg geben, in der Dülmener Innenstadt war eigens hierfür ein Präventionsstand der Verkehrssicherheitsberatung aufgebaut. "Die Aktion wurde gut angenommen. Selbst bei den kontrollierten Verkehrsteilnehmern war die Resonanz gut, die meisten haben ihr Fehlverhalten eingesehen" zieht Einsatzleiter Rolf Gehring eine positive Bilanz.

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