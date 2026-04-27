Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Biete

Einbruch in Spielothek

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag (23.04.2026) auf Samstag (24.04.2026) in eine Spielothek in Senden auf der Straße Biete ein. Hierzu brachen sie die Haupteingangstür auf und gelangten so ins Innere. Dort gingen die Täter drei Spielautomaten an und entwendeten drei Geldkassetten samt Inhalt. Der Einbruch ging über ein Alarmsystem gegen 02.40 Uhr bei einem Verantwortlichen ein. Die Täter flüchteten vor dem Eintreffen des Verantwortlichen und der Polizei.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

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