Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Alvingheide

Unbekannte verursachen ein Feuer im Wald - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entfachten am 24.04.2026, gegen 16 Uhr, ein Feuer in einem Wald an der Alvingheide in Senden. Sie verbrannten dort Äste und Sträucher und flüchteten anschließend. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

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