POL-COE: Senden, Alvingheide
Unbekannte verursachen ein Feuer im Wald - Zeugen gesucht
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter entfachten am 24.04.2026, gegen 16 Uhr, ein Feuer in einem Wald an der Alvingheide in Senden. Sie verbrannten dort Äste und Sträucher und flüchteten anschließend. Die Feuerwehr löschte den Brand.
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