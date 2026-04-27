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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Alvingheide
Unbekannte verursachen ein Feuer im Wald - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entfachten am 24.04.2026, gegen 16 Uhr, ein Feuer in einem Wald an der Alvingheide in Senden. Sie verbrannten dort Äste und Sträucher und flüchteten anschließend. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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