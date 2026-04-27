Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ Fünf Verletzte bei Unfall

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Coesfeld (ots)

Drei Autos sind am Samstag (25.04.26) im Kreuzungsbereich der Halterner Straße/ Borgplacken zusammengestoßen. Gegen 12.15 Uhr befuhr eine 67-jährige Frau aus Dülmen die Straße Borgplacken und überquerte die Halterner Straße, um der Linnertstraße zu folgen. Als sie losfuhr, kollidierte sie mit einem von rechts kommenden vorfahrtberechtigten 20-Jährigen aus Haltern am See, der die Halterner Straße in Fahrtrichtung Dülmen befuhr. Infolgedessen schleuderte das Fahrzeug des 20-Jährigen gegen ein verkehrsbedingt wartendes Auto auf der Linnertstraße, in dem ein 44-jähriger Dülmener mit zwei Kindern saß. Alle Fünf erlitten bei dem Unfall Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme auf einer Fahrspur gesperrt.

Bei der Sicherung der Spuren unterstützte ein 47-jähriger Mann aus Waltrop mit seinem Trecker. Für Übersichtsaufnahmen bat die Feuerwehr Dülmen den Polizisten an, ihren Leiterwagen zu benutzen, da die Unfallstelle durch ein großes Trümmerfeld gekennzeichnet war. Allerdings musste die Feuerwehr kurz darauf zu einem weiteren Einsatz.

Um die Unfallaufnahme vollständig zu beenden, baten die Polizisten einen zufällig vorbeifahrenden Treckerfahrer, zu helfen. Dies tat der Waltroper, ohne zu zögern. Die Polizei dankt dem Mann für seine Unterstützung.

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