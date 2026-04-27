Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L580/ Pedelec und Bulli kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein 83-jähriger Pedelecfahrer aus Münster und ein Bulli sind am Freitag (24.04.26) an der L580 in Billerbeck zusammengestoßen. Gegen 17.05 Uhr wollte der Mann die Landstraße auf Höhe der Einmündung zum Abzweig Aulendorf überqueren. Dabei übersah er einen von links kommenden 27-jährigen Mann aus Billerbeck, der in einem Bulli die L580 in Richtung Darfeld befuhr. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Senior in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell