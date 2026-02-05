Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Ausfall der Sprechstunden des Bezirksdienstes an Karneval

Warendorf (ots)

Aufgrund der Karnevalsumzüge und der Einsatzlage fallen am Rosenmontag (16.02.2026) die Sprechstunden der Bezirksdienstbeamten kreisweit aus.

An "Weiberfastnacht" (Donnerstag, 12.02.2026) fallen auch die Sprechstunden des Bezirksdienstes in Everswinkel und Sassenberg aus.

