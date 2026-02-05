POL-WAF: Kreis Warendorf. Ausfall der Sprechstunden des Bezirksdienstes an Karneval
Warendorf (ots)
Aufgrund der Karnevalsumzüge und der Einsatzlage fallen am Rosenmontag (16.02.2026) die Sprechstunden der Bezirksdienstbeamten kreisweit aus.
An "Weiberfastnacht" (Donnerstag, 12.02.2026) fallen auch die Sprechstunden des Bezirksdienstes in Everswinkel und Sassenberg aus.
