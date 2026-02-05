Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Bewohner überwältigt Einbrecher

Warendorf (ots)

Seinen Mittwochabend (04.02.2026, 21.30 Uhr) hat sich ein 48-jähriger Neubeckumer sicher anders vorgestellt.

Der 48-Jährige befand sich auf einem Balkon seines Einfamilienhauses an der Graf-Galen-Straße, als er eine unbekannte Person im Garten bemerkte. Er begab sich umgehend ins Wohnzimmer und stellte einen Einbrecher fest, der sich über eine Terrassentüre Zugang zu dem Gebäude verschafft hatte.

Der Tatverdächtige - ein 33-jähriger Sassenberger - war dabei Schränke nach Beute zu durchsuchen, als er den Bewohner bemerkte und stürmte auf diesen zu. Der Neubeckumer wehrte sich und brachte den 33-Jährigen zu Boden. Bei dem Gerangel verletzte sich der Sassenberger leicht und wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Auf die Frage eines Zeugen, was der 33-Jährige in dem Haus machen würde, soll der Sassenberger geantwortet haben: "Es tut mir leid. Ich bin ein Einbrecher".

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell