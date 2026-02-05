PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Bewohner überwältigt Einbrecher

Warendorf (ots)

Seinen Mittwochabend (04.02.2026, 21.30 Uhr) hat sich ein 48-jähriger Neubeckumer sicher anders vorgestellt.

Der 48-Jährige befand sich auf einem Balkon seines Einfamilienhauses an der Graf-Galen-Straße, als er eine unbekannte Person im Garten bemerkte. Er begab sich umgehend ins Wohnzimmer und stellte einen Einbrecher fest, der sich über eine Terrassentüre Zugang zu dem Gebäude verschafft hatte.

Der Tatverdächtige - ein 33-jähriger Sassenberger - war dabei Schränke nach Beute zu durchsuchen, als er den Bewohner bemerkte und stürmte auf diesen zu. Der Neubeckumer wehrte sich und brachte den 33-Jährigen zu Boden. Bei dem Gerangel verletzte sich der Sassenberger leicht und wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Auf die Frage eines Zeugen, was der 33-Jährige in dem Haus machen würde, soll der Sassenberger geantwortet haben: "Es tut mir leid. Ich bin ein Einbrecher".

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:06

    POL-WAF: Oelde-Stromberg. Einbruch in private Werkstatt - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch (04.02.2026) in eine private Werkstatt in Oelde-Stromberg eingebrochen. Über eine Türe verschafften sie sich zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude an der Straße Auf dem Borgkamp und stahlen diverse Werkzeuge im vierstelligen Wert. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:40

    POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Geparktes Auto angefahren - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag (03.02.2026, 20.00 Uhr) und Mittwoch (04.02.2026, 07.00 Uhr) ein geparktes Auto in Ahlen-Vorhelm angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Der weiße Chevrolet Spark stand an der Hauptstraße. Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:01

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Hinweise nach Unfallflucht erbeten

    Warendorf (ots) - Ein roter VW Golf ist zwischen Sonntag (01.02.2026, 17.15 Uhr) und Montag (02.02.2026, 09.45 Uhr) auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in Beckum-Neubeckum vorne links beschädigt worden. Ein Zeuge hatte mitbekommen, wie ein junger Mann in einem anderen Fahrzeug auf dem Platz an der Neubeckumer Straße wendete und dabei einen Handwagen touchierte. Dieser Handwagen stieß anschließend vermutlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren