Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der B 257 bei Gelsdorf

B 257 bei Gelsdorf (ots)

Am 20.04.2026 kam es gegen 17.48 Uhr auf der B 257, in Höhe der Ausfahrt "Gelsdorf Gewerbegebiet" zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein VW Passat die B 257, vom Kreuz Meckenheim kommend in Fahrtrichtung Kalenborn. Der PKW-Fahrer des VW-Passats, mit drei weiteren Personen besetzt, kam aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte sodann mit einem entgegenkommenden Audi, der mit zwei Personen besetzt war. Der Audi wurde nach der Kollision gegen eine Leitplanke geschleudert. Alle Unfallbeteiligten mussten mit Rettungswagen in die nächstliegenden Krankenhäuser verbracht werden, blieben nach bisherigem Ermittlungsstand jedoch lediglich leichtverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die B 257 in beide Fahrtrichtungen mehrstündig komplett gesperrt werden. An beiden PKWs entstand Totalschaden und diese mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei unterstützen die polizeiliche Unfallaufnahme und waren mit starken Kräften vor Ort. Die polizeiliche Unfallaufnahme ist gegen 21.00 Uhr beendet worden.

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