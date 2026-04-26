POL-COE: Dülmen/Suche nach vermisstem Senior erfolgreich

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung einen 78-jährigen Mann, der seit Donnerstag (23.04.26) als Vermisst gilt. Er wohnt in einer Dülmener Senioreneinrichtung, die er gegen 9.30 Uhr verlassen hat. Die bisherigen Suchmaßnahmen mit einem Hubschrauber und verstärkt eingesetzten Polizisten verliefen ohne Ergebnis. Eine hilflose Lage ist mittlerweile nicht mehr auszuschließen. Der Mann ...

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