POL-COE: Dülmen/Suche nach vermisstem Senior erfolgreich
Coesfeld (ots)
Der 78-jährige Mann, der seit Donnerstag in Dülmen vermisst wurde, lebt. Passanten trafen ihn in hilfloser Lage in Münster an und informierten den Rettungsdienst, der den Mann in ein Krankenhaus brachte, Die Polizei beendet daher die Öffentlichkeitsfahndung.
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