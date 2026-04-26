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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Suche nach vermisstem Senior erfolgreich

Coesfeld (ots)

Der 78-jährige Mann, der seit Donnerstag in Dülmen vermisst wurde, lebt. Passanten trafen ihn in hilfloser Lage in Münster an und informierten den Rettungsdienst, der den Mann in ein Krankenhaus brachte, Die Polizei beendet daher die Öffentlichkeitsfahndung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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