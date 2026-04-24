PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Vermisster Senior

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung einen 78-jährigen Mann, der seit Donnerstag (23.04.26) als Vermisst gilt. Er wohnt in einer Dülmener Senioreneinrichtung, die er gegen 9.30 Uhr verlassen hat. Die bisherigen Suchmaßnahmen mit einem Hubschrauber und verstärkt eingesetzten Polizisten verliefen ohne Ergebnis. Eine hilflose Lage ist mittlerweile nicht mehr auszuschließen. Der Mann ist orientiert und fußläufig gut mobil. Ein Foto des 78-Jährigen ist im Fahndungsportal zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/201753

Hinweise nimmt die Polizei unter 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren