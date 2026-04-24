POL-COE: Dülmen/ Vermisster Senior
Coesfeld (ots)
Die Polizei sucht mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung einen 78-jährigen Mann, der seit Donnerstag (23.04.26) als Vermisst gilt. Er wohnt in einer Dülmener Senioreneinrichtung, die er gegen 9.30 Uhr verlassen hat. Die bisherigen Suchmaßnahmen mit einem Hubschrauber und verstärkt eingesetzten Polizisten verliefen ohne Ergebnis. Eine hilflose Lage ist mittlerweile nicht mehr auszuschließen. Der Mann ist orientiert und fußläufig gut mobil. Ein Foto des 78-Jährigen ist im Fahndungsportal zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/201753
Hinweise nimmt die Polizei unter 110 entgegen.
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