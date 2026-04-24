Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Beikel/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Donnerstag (23.04.26) einem Auto in der Letteraner Bauerschaft Beikel ausgewichen und gestürzt. Gegen 14.40 Uhr befuhr der Coesfelder einen Wirtschaftsweg in Richtung Lette. Nach dem Abbiegen kam ihm ein Auto entgegen, das mittig auf der Fahrbahn fuhr. Zur Verhinderung einer Kollision wich der 17-Jährige aus und bremste, worauf er stürzte. Der unbekannte Autofahrer stoppte nicht und fuhr in Richtung Herteler Kreuz weiter. Es soll sich bei dem Auto um einen dunklen Kombi von Skoda handeln. Durch den Sturz erlitt der Coesfelder Verletzungen und suchte eigenständig einen Arzt auf. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

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