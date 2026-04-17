Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Unfall mit verletztem Fahrradfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem unklaren Unfallgeschehen, bei dem am Donnerstag (16.04.2026) gegen 15:10 Uhr in Sindelfingen ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 61-Jährige war mit seinem Trekkingrad auf der Böblinger Straße unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Fahrrad und Fahrradhelm des 61-Jährigen wurden bei dem Unfall beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Aus welchem Grund der Radfahrer stürzte und ob eventuell andere Verkehrsteilnehmende am Sturzgeschehen beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

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