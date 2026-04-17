PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Unfall mit verletztem Fahrradfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem unklaren Unfallgeschehen, bei dem am Donnerstag (16.04.2026) gegen 15:10 Uhr in Sindelfingen ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 61-Jährige war mit seinem Trekkingrad auf der Böblinger Straße unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Fahrrad und Fahrradhelm des 61-Jährigen wurden bei dem Unfall beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Aus welchem Grund der Radfahrer stürzte und ob eventuell andere Verkehrsteilnehmende am Sturzgeschehen beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 13:03

    POL-LB: Ludwigsburg: Hecke in Brand geraten - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag (16.04.2026) gegen 23:15 Uhr eine Hecke in der Kastanienallee in Ludwigsburg in Brand. Zeugen wurden hierauf aufmerksam, verständigten die integrierte Leitstellte des Landkreises Ludwigsburg und löschten den Brand eigenständig. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 11:38

    POL-LB: Gerlingen: 4.000 Sachschaden nach Unfallflucht in Gerlingen

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht in Gerlingen geben können. Ein im Bannwaldweg in Gerlingen geparkter VW wurde zwischen Mittwoch (15.04.2026) 19:30 Uhr und Donnerstag (16.04.2026) 11:05 Uhr möglicherweise durch das Öffnen ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 11:37

    POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Elektronikgeschäft

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (15.04.2026) gegen 23:25 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Elektronikgeschäft in der Straße "Bronntor" in Herrenberg ein. Die Unbekannten schlugen die Eingangstür des Geschäfts ein und konnten sich so Zutritt ins Innere verschaffen. Im Verkaufsraum entwendeten sie mehrere Elektronikgeräte und flüchteten unerkannt. Weder der Wert des Diebesguts noch die Höhe des Sachschadens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren