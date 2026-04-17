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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: 4.000 Sachschaden nach Unfallflucht in Gerlingen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht in Gerlingen geben können. Ein im Bannwaldweg in Gerlingen geparkter VW wurde zwischen Mittwoch (15.04.2026) 19:30 Uhr und Donnerstag (16.04.2026) 11:05 Uhr möglicherweise durch das Öffnen der Türe eines daneben geparkten Fahrzeugs beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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