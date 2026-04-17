Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen zu Unfallflucht in der Rielingshäuser Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (16.04.2026) zwischen 12.00 Uhr und 16.45 Uhr in der Rielingshäuser Straße in Steinheim an der Murr ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen Suzuki, der in einer Parklücke geparkt stand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter 07144 900-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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