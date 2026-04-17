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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (16.04.2026) gegen 08:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Straße "Am Michelstein" in Walheim geparkten Ford und machte sich anschließend aus dem Staub. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Möglicherweise könnte ein weißer Transporter den Schaden verursacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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