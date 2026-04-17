POL-LB: Walheim: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Geldbeuteldiebstahl, der sich am Mittwoch (15.04.2026) gegen 13:05 Uhr auf einem Feldweg zwischen dem Bahnhof in Vaihingen an der Enz und Ensingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Zwei 73- und 69-jährige Frauen liefen zusammen auf dem Feldweg in Richtung Ensingen. Hierbei bemerkten sie zunächst drei männliche Personen die ihnen folgten. Eine der Personen soll dann zu den beiden ...

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