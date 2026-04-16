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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen zu Diebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Geldbeuteldiebstahl, der sich am Mittwoch (15.04.2026) gegen 13:05 Uhr auf einem Feldweg zwischen dem Bahnhof in Vaihingen an der Enz und Ensingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Zwei 73- und 69-jährige Frauen liefen zusammen auf dem Feldweg in Richtung Ensingen. Hierbei bemerkten sie zunächst drei männliche Personen die ihnen folgten. Eine der Personen soll dann zu den beiden Frauen aufgeschlossen und sich daraufhin unmittelbar hinter ihnen gebückt haben. Hierbei griff er mutmaßlich in die Umhängetasche der 70-jährigen Dame und entwendete deren Geldbeutel. Danach drehten sofort alle drei unbekannten Männer um und liefen in Richtung Bahnhof zurück. Nachdem den Frauen der Diebstahl aufgefallen war, folgten sie den Unbekannten und schrien, dass sie die Polizei verständigen werden. In Folge dessen stoppten die Männer und einer der drei Unbekannten gab daraufhin den gestohlenen Geldbeutel zurück. Im Anschluss rannten alle drei in Richtung Bahnhof davon. Eine anschließende Fahndung durch alarmierte Einsatzkräfte brachte keinen Erfolg. Die Männer sollen allesamt zwischen 35 und 40 Jahre alt, rund 170 bis 175 Zentimeter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Ein unbekannter Täter trug einen Bart, ein weiterer hatte schütteres Haar und der Dritte soll einen kleinen Reisetrolley mit sich geführt haben. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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