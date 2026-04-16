Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Ludwigsburg (ots)

Eine leichtverletzte Person, ein beschädigter Rettungswagen und einen Sachschaden von rund 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (15.04.2026) gegen 11:20 Uhr im Bereich der Straße "Hohe Anwande" in Markgröningen ereignete. Ein 73-jähriger Mercedes-Lenker befuhr zunächst die Straße "Im Sträßle" in Richtung Möglinger Straße. Hierbei kam er aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und fuhr linksseitig an einer Verkehrsinsel vorbei. Anschließend soll der 73-Jährige ohne zu bremsen die Möglinger Straße gequert und in die Straße "Hohe Anwande" eingefahren sein. Auch hier fuhr er im Gegenverkehr an einer Verkehrsinsel vorbei. Der 65-jährige Lenker eines entgegenkommenden Rettungswagens, der zu diesem Zeitpunkt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, erkannte die Situation und bremste sein Einsatzfahrzeug bis zum Stillstand ab. Anschließen kollidierte der Mercedes dennoch mit dem Rettungswagen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 73-Jährige leichte Verletzungen, er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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