PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Blumendiebe trieben ihr Unwesen im Hauptbahnhof

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Erfurt gilt gemeinhin als Blumenstadt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass es im Hauptbahnhof ein Geschäft gibt, wo man die Pflanzen, meist schön zusammengebunden, erwerben kann.

Die pflanzliche Zierde zog am gestrigen Mittag auch zwei Männer in ihren Bann. Diese hatten es auf Blumensträuße abgesehen. Doch anstatt dafür zu zahlen, nahmen sie diese von der Auslage und entfernten sich.

Der Plan ging nicht ganz auf, denn der 19 - und 49-Jährige wurden bei ihren Taten beobachtet. Mit Personenhinweisen und Bildern aus dem Videomaterial konnten die deutschen Blumendiebe gestellt werden. Die Aussichten für sie sind alles andere als rosig, denn ihnen blühen Anzeigen wegen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 13:57

    BPOLI EF: Langfinger bei Diebeshandlung im Zug gestört

    Gera/Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Aufmerksamen Mitreisenden ist es zu verdanken, dass ein 45-jähriger Deutscher heute Morgen gegen 7:00 Uhr nicht bestohlen worden ist. Der Mann war in einem Regionalzug von Gera nach Erfurt unterwegs. Während der Fahrt ist er eingeschlafen. Währenddessen versuchten zwei bisher Unbekannte an seine Tasche zu gelangen. Doch weil Mitreisende die Tat beobachteten und der Mann wach ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:33

    BPOLI EF: Mann mit Axt in Bahn kündigt Straftat an

    Saalfeld/Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Ein Hinweisgeber teilte der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt am Sonntagnachmittag telefonisch mit, dass sich in einem Zug zwischen Saalfeld und Erfurt ein Mann befinde, der ein Beil bei sich führe. Dieser solle zudem gesagt haben, dass er in Erfurt Köpfe spalten wolle. Mehrere Beamte begaben sich unmittelbar zum Ankunftsbahnsteig im Erfurter Hauptbahnhof, um den ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 08:43

    BPOLI EF: Mann bestiehlt Frau auf Rolltreppe im Hauptbahnhof

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Eine Frau erschien am Sonntagmittag in der Dienststelle der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof und zeigte den Verlust ihres Smartphones an. Sie äußerte die Vermutung, dass ihr das Mobiltelefon gestohlen worden sei. Die ukrainische Frau hatte in etwa beschrieben, welchen Weg sie im Hauptbahnhof zurückgelegt hat. Den Beamten gelang es, diesen anhand der Kameraaufzeichnungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren