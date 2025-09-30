Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Blumendiebe trieben ihr Unwesen im Hauptbahnhof

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Erfurt gilt gemeinhin als Blumenstadt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass es im Hauptbahnhof ein Geschäft gibt, wo man die Pflanzen, meist schön zusammengebunden, erwerben kann.

Die pflanzliche Zierde zog am gestrigen Mittag auch zwei Männer in ihren Bann. Diese hatten es auf Blumensträuße abgesehen. Doch anstatt dafür zu zahlen, nahmen sie diese von der Auslage und entfernten sich.

Der Plan ging nicht ganz auf, denn der 19 - und 49-Jährige wurden bei ihren Taten beobachtet. Mit Personenhinweisen und Bildern aus dem Videomaterial konnten die deutschen Blumendiebe gestellt werden. Die Aussichten für sie sind alles andere als rosig, denn ihnen blühen Anzeigen wegen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell