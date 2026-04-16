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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: drei Jugendliche nach versuchtem Zigarettenautomatenaufbruch festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 15 Jahre versuchten am Mittwoch (15.04.2026), gegen 17:45 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Harbigstraße in Böblingen aufzubrechen. Nachdem dies misslang, ergriffen die drei zu Fuß die Flucht, während Zeugen die Polizei alarmierten. Kräften des Polizeireviers Böblingen und der Polizeihundeführerstaffel gelang es, alle Tatverdächtigen anschließend festzunehmen.

Einer von ihnen leistete sich dabei eine Verfolgung, die über einen Zaun und durch eine Kletterhalle führte. Ein zweiter rannte durch eine Bowlinghalle und versteckte sich in einem Gebüsch. Beide sahen sich schließlich mit Polizeihunden konfrontiert und mussten mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden.

Die drei Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

An dem Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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