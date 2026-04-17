Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Aktion "Zweiräder im Blick" - Sicherheit für Sie und Ihr Zweirad

Ludwigsburg (ots)

Die derzeit steigenden Temperaturen und verlässlicheren Wetterbedingungen sorgen dafür, dass die Fahrradabstellplätze und -ständer von Firmen, Schulen und Bahnhöfen sowie in den Innenstädten wieder voller werden. Man sieht deutlich, dass mehr Radfahrende und E-Scooter-Nutzende unterwegs sind. Im Interesse der eigenen Sicherheit sollte dabei stets der Grundsatz "Dein Kopf. Dein Schutz. Helm auf."* gelten. Daneben dürfte aber allen auch die Sicherheit des eigenen Gefährts ein Anliegen sein.

Dies gilt nicht nur für hochpreisige E-Bikes bzw. Pedelecs, sondern genauso für jedes andere Fahrrad oder die zwischenzeitlich insbesondere in den Städten gern genutzten E-Scooter, die im Fachjargon Elektrokleinstfahrzeug heißen.

Denn Zweiradabstellplätze ziehen nicht nur Fahrerinnen und Fahrer an, sondern auch "Langfinger", die eine "günstige Mitfahrgelegenheit" oder gar ein "neues" Zweirad suchen.

Im Jahr 2025 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, der die Landkreise Böblingen und Ludwigsburg umfasst, 582 Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls geführt. Hierunter fallen neben klassischen Fahrrädern auch E-Bikes und Pedelecs. In 419 Fällen waren die Zweiräder mit Schlössern gesichert gewesen. Im ersten Quartal des Jahres 2026 verzeichnete das Polizeipräsidium Ludwigsburg bereits rund 40 Diebstähle von E-Scootern. Der Großteil der Elektrokleinstfahrzeuge war nicht besonders gegen eine Wegnahme gesichert. Nur acht Mal war dies der Fall.

Getreu nach dem Motto "Gelegenheit macht Diebe" kann der Verzicht auf ein Schloss einen also teuer zu stehen kommen. Tatsächlich ist allerdings auch nicht jedes Schloss geeignet, um einen Diebstahl zu verhindern. Effektiv sind massive Bügel-, Stahlketten oder Panzerkabelschlösser mit geprüfter Qualität. Außerdem sollte man beim Kauf darauf achten, dass die Größe bzw. Länge des Schlosses so gewählt wird, dass das Zweirad an einem festen Gegenstand angeschlossen werden kann. Bei E-Bikes und Pedelecs kommt zusätzlich die Sicherung des Akkus zum Tragen, da die rädereigenen Schlösser oftmals nicht ausreichen. Ähnlich verhält es sich mit den zum Teil verbauten elektronischen Sicherungen von E-Scootern. Diese verhindern zwar das Wegfahren durch eine Blockade, der Scooter lässt sich aber trotzdem wegtragen. Spezielle Schlösser, die auf die besonderen Gegebenheiten von Elektrokleinstfahrzeugen zugeschnitten sind, stellen in diesen Fällen einen zuverlässigeren Schutz dar.

Weitere Informationen finden sich im Faltblatt "Räder richtig sichern": https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/25-raeder-richtig-sichern

Diesem Info-Material sind weitere Hinweise der Polizei beispielsweise zu den Themen "Diebstahlsschutz mit GPS-Tracking", "Rad registrieren" oder "Fahrrad-Codierung" zu entnehmen.

*Unter dem Motto "Zweiräder im Blick" findet am 28. April 2026 der 8. bundesweite Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben" statt. Ein Ziel ist es, an diesem Tag die besondere Schutzwürdigkeit der Zweiradfahrenden durch entsprechende Kontroll- und Präventionsmaßnahmen in den Fokus zu rücken. #sichermobilleben

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