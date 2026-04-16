Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Speedmarathon 2026 - Kontrollen, Bußgelder und Fahrverbote

Ludwigsburg (ots)

Wie bereits vom Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg vermeldet, findet aktuell eine Schwerpunktwoche zum Thema "Geschwindigkeit" statt. Den Höhepunkt stellte am Mittwoch (15.04.2026) der europaweite Aktionstag "Speedmarathon" dar, an dem sich die Polizei Baden-Württemberg beteiligte (https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/bilanz-des-europaweiten-speedmarathons-2026).

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg finden noch bis zum 19.04.2026 vermehrt Geschwindigkeitskontrollen zur Bekämpfung einer der Hauptunfallursachen statt. Zur Erinnerung: Bei fast jedem fünften schweren Unfall im Jahr 2025 war überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich (19,7%).

Beim gestrigen Speedmarathon führten insgesamt 160 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte den ganzen Tag über an unterschiedlichen Stellen in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg (einschließlich den zugehörigen Autobahnabschnitten) Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurden sowohl automatisierte Messsysteme eingesetzt, als auch manuelle Lasermessungen mit anschließenden Fahrzeugkontrollen vorgenommen.

Insgesamt wurden über 17.000 Fahrzeuge gemessen und mehr als 1.900 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Fast 40 Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker waren dabei um mehr als 40 km/h zu schnell unterwegs und müssen neben einem Bußgeld von mindestens 320 Euro noch mit einem Monat Fahrverbot rechnen. Der Spitzenreiter im negativen Sinn wurde gleich am Mittwochmorgen gegen 08:40 Uhr auf der Wildparkstraße (Landesstraße 1180) in Gerlingen gemessen: Statt der erlaubten 80 km/h fuhr der 35-jährige BMW-Lenker nach Abzug der Toleranz 156 km/h - und somit fast doppelt so schnell als erlaubt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 700 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg führt Geschwindigkeitskontrollen ganzjährig durch und nicht nur in ausgewiesenen Kontrollwochen oder Aktionstagen. Groß angelegte und überregionale Aktionen dienen ergänzend dazu, die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmenden auf das Thema "Geschwindigkeit" zu lenken und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen kein Selbstzweck sind, sondern der Sicherheit aller dienen.

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