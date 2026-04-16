PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Speedmarathon 2026 - Kontrollen, Bußgelder und Fahrverbote

Ludwigsburg (ots)

Wie bereits vom Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg vermeldet, findet aktuell eine Schwerpunktwoche zum Thema "Geschwindigkeit" statt. Den Höhepunkt stellte am Mittwoch (15.04.2026) der europaweite Aktionstag "Speedmarathon" dar, an dem sich die Polizei Baden-Württemberg beteiligte (https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/bilanz-des-europaweiten-speedmarathons-2026).

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg finden noch bis zum 19.04.2026 vermehrt Geschwindigkeitskontrollen zur Bekämpfung einer der Hauptunfallursachen statt. Zur Erinnerung: Bei fast jedem fünften schweren Unfall im Jahr 2025 war überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich (19,7%).

Beim gestrigen Speedmarathon führten insgesamt 160 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte den ganzen Tag über an unterschiedlichen Stellen in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg (einschließlich den zugehörigen Autobahnabschnitten) Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurden sowohl automatisierte Messsysteme eingesetzt, als auch manuelle Lasermessungen mit anschließenden Fahrzeugkontrollen vorgenommen.

Insgesamt wurden über 17.000 Fahrzeuge gemessen und mehr als 1.900 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Fast 40 Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker waren dabei um mehr als 40 km/h zu schnell unterwegs und müssen neben einem Bußgeld von mindestens 320 Euro noch mit einem Monat Fahrverbot rechnen. Der Spitzenreiter im negativen Sinn wurde gleich am Mittwochmorgen gegen 08:40 Uhr auf der Wildparkstraße (Landesstraße 1180) in Gerlingen gemessen: Statt der erlaubten 80 km/h fuhr der 35-jährige BMW-Lenker nach Abzug der Toleranz 156 km/h - und somit fast doppelt so schnell als erlaubt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 700 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg führt Geschwindigkeitskontrollen ganzjährig durch und nicht nur in ausgewiesenen Kontrollwochen oder Aktionstagen. Groß angelegte und überregionale Aktionen dienen ergänzend dazu, die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmenden auf das Thema "Geschwindigkeit" zu lenken und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen kein Selbstzweck sind, sondern der Sicherheit aller dienen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 11:54

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen zu Diebstahl gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Geldbeuteldiebstahl, der sich am Mittwoch (15.04.2026) gegen 13:05 Uhr auf einem Feldweg zwischen dem Bahnhof in Vaihingen an der Enz und Ensingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Zwei 73- und 69-jährige Frauen liefen zusammen auf dem Feldweg in Richtung Ensingen. Hierbei bemerkten sie zunächst drei männliche Personen die ihnen folgten. Eine der Personen soll dann zu den beiden ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 11:17

    POL-LB: Markgröningen: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

    Ludwigsburg (ots) - Eine leichtverletzte Person, ein beschädigter Rettungswagen und einen Sachschaden von rund 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (15.04.2026) gegen 11:20 Uhr im Bereich der Straße "Hohe Anwande" in Markgröningen ereignete. Ein 73-jähriger Mercedes-Lenker befuhr zunächst die Straße "Im Sträßle" in Richtung Möglinger Straße. Hierbei kam er aus noch unbekannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren