Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Donnerstag (16.04.2026) zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr mutmaßlich beim Ausparken aus einer Parklücke einen auf einem Parkplatzgelände in der Sankt-Lorenz-Weg in Leonberg geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Leonberg nimmt unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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