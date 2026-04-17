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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Donnerstag (16.04.2026) zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr mutmaßlich beim Ausparken aus einer Parklücke einen auf einem Parkplatzgelände in der Sankt-Lorenz-Weg in Leonberg geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Leonberg nimmt unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.04.2026 – 09:22

    POL-LB: Walheim: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (16.04.2026) gegen 08:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Straße "Am Michelstein" in Walheim geparkten Ford und machte sich anschließend aus dem Staub. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Möglicherweise könnte ein weißer Transporter den Schaden verursacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das ...

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