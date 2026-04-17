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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: handgreifliche Auseinandersetzung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstag (16.04.2026), gegen 19:15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Marbach am Neckar.

Aus noch ungeklärten Gründen griffen fünf bis sechs noch unbekannte Personen zwei Männer im Alter von 19 und 44 Jahren zunächst mit Schlägen und Tritten an. Im weiteren Verlauf sollen zwei der Täter mit noch nicht näher bekannten Schusswaffen mehrere Schüsse abgefeuert haben. Bei den Waffen könnte es sich mutmaßlich um Schreckschuss-, bzw. Druckgaspistolen gehandelt haben.

Anschließend flüchteten die Täter. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zu deren Ergreifen.

Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Marbach am Neckar die Tel. 07144 900-0 sowie marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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