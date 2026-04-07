Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Nach Diebstahl und mit Drogen in der Tasche - Bundespolizei vollstreckt Sicherungshaftbefehl im Hauptbahnhof Hannover

Hannover (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Hannover haben am Sonntagabend im Hauptbahnhof Hannover eine 26-jährige deutsche Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz verhaftet.

Die Frau war zuvor nach einem Ladendiebstahl gegen 20 Uhr kontrolliert worden. Ein anschließender Datenabgleich ergab, dass gegen sie ein Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hildesheim wegen räuberischen Diebstahls vorlag. Zudem entdeckten die Beamten acht Gramm Kokain, die sie mitführte. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Drogen.

Die 26-Jährige war bereits im Jahr 2024 durch das Amtsgericht Lehrte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Die Vollstreckung der Strafe war zur Bewährung auf drei Jahre ausgesetzt. Noch während dieser Bewährungszeit wurde sie durch das Amtsgericht Hannover erneut wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt. Seitdem war sie untergetaucht.

Nachdem die Frau am Sonntag erneut straffällig geworden war, erfolgte ihre Verhaftung durch die Bundespolizeiinspektion Hannover auf dem Fuß. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie dem Polizeigewahrsam Hannover zugeführt. Von dort aus erfolgt die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Zudem leiteten die Bundespolizisten zwei weitere Ermittlungsverfahren ein - wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

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