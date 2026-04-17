Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Elektronikgeschäft

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (15.04.2026) gegen 23:25 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Elektronikgeschäft in der Straße "Bronntor" in Herrenberg ein. Die Unbekannten schlugen die Eingangstür des Geschäfts ein und konnten sich so Zutritt ins Innere verschaffen. Im Verkaufsraum entwendeten sie mehrere Elektronikgeräte und flüchteten unerkannt. Weder der Wert des Diebesguts noch die Höhe des Sachschadens sind derzeit bekannt. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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