POL-LB: Ludwigsburg: Hecke in Brand geraten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstag (16.04.2026), gegen 19:15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Marbach am Neckar. Aus noch ungeklärten Gründen griffen fünf bis sechs noch unbekannte Personen zwei Männer im Alter von 19 und 44 Jahren zunächst mit Schlägen und Tritten an. Im weiteren Verlauf sollen zwei der Täter mit ...

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