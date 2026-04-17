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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Hecke in Brand geraten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag (16.04.2026) gegen 23:15 Uhr eine Hecke in der Kastanienallee in Ludwigsburg in Brand. Zeugen wurden hierauf aufmerksam, verständigten die integrierte Leitstellte des Landkreises Ludwigsburg und löschten den Brand eigenständig. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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