POL-COE: Senden, Bulderner Straße
Unfall zwischen Motorradfahrer und Autofahrer
Coesfeld (ots)
Auf der Bulderner Straße in Senden, kollidierten am 23.04.2026, gegen 19.15 Uhr, ein Auto und ein Mottorad. Zuvor befuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Münster die Buldernerstraße aus Fahrtrichtung Innenstadt kommend und beabsichtigte auf den Parkplatz der Steverhalle abzubiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden 30-jährigen Motorradfahrer aus Dülmen. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Motorradfahrer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.
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