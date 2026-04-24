Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel

Tatverdächtiger durchwühlte Auto und flüchtete - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger durchsuchte am 23.04.2026, gegen 13.45 Uhr, das unverschlossene Auto eines 81-jährigen Coesfelders auf dessen Hof in der Bauerschaft Goxel in Coesfeld.

Als dieser ihn erwischte, flüchtete der Tatverdächtige, augenscheinlich ohne etwas entwendet zu haben. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - bis ca. 30 Jahre alt - 160 - 170 cm groß - athletische Statur - gepflegtes Erscheinungsbild - schwarze Haare, zu einem Dutt gebunden - grüne Jacke (evtl. auch ein grüner Pullover)

Etwa zehn Minuten zuvor hatte ein anderer unbekannter Mann bei dem 81-jährigen geklingelt, um zu fragen, ob seine Tochter bei ihm reiten könne. Eine Tochter hatte der Mann nicht dabei. Möglicherweise versuchte er, den Hof auszubaldowern.

Diese Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 40 - 50 Jahre alt - 160 - 170 cm groß - ungepflegtes Erscheinungsbild - graue Basecap - graue Stoffjacke - mehrere kleine Tätowierungen an den Handknöcheln

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14211.

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