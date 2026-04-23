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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Werner Straße/ Alkoholisiert von Straße abgekommen

Coesfeld (ots)

Ein alkoholisierter 18-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis aus Ascheberg ist am Donnerstag (23.04.26) von der Werner Straße in Capelle abgekommen. Gegen 1 Uhr befuhr er diese und verlor die Kontrolle. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 1,08 Promille positiv. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich, weshalb der 18-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache musste. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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