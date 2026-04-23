Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/ Motorradfahrer stürzt

Coesfeld (ots)

Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Nordkirchen ist am Mittwoch (22.04.26) gestürzt. Gegen 14.10 Uhr geschah das bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr an der Selmer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann über eine rutschige Stelle, bei der es sich um einen Fettfilm handelte. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der Straßenbaulastträger reinigte die Fahrspur.

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