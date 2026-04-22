POL-COE: Dülmen, Kapellenweg/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Ein 17-jähriger Dülmener ist am Dienstag (21.04.26) einem Reh ausgewichen und im Anschluss mit seinem Minicar mit einem Baum kollidiert. Passiert ist das gegen 5.45 Uhr in der Letteraner Bauerschaft Beikel. Durch den Unfall erlitt er Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei rät: - Insbesondere morgens und abends ...

mehr