POL-COE: Dülmen, Kapellenweg/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Kapellenweg in ein Büro eingebrochen. Zwischen 16.15 Uhr am Dienstag (21.04.26) und 6.45 Uhr am Mittwoch (22.04.26) öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und entwendeten eine Spardose. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell