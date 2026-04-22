Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Beikel/ Reh ausgewichen, gegen Baum geprallt

Coesfeld (ots)

Ein 17-jähriger Dülmener ist am Dienstag (21.04.26) einem Reh ausgewichen und im Anschluss mit seinem Minicar mit einem Baum kollidiert. Passiert ist das gegen 5.45 Uhr in der Letteraner Bauerschaft Beikel. Durch den Unfall erlitt er Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei rät:

- Insbesondere morgens und abends sehr aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. - Halten Sie dabei den Fahrbahnrand ganz besonders im Auge. Die Schilder "Wildwechsel" müssen unbedingt ernst genommen werden. - Auch die blauen Reflektoren an den Leitpfosten sind ein guter Hinweis auf besonders betroffene Strecken.

Wenn Wild bereits auf der Straße steht, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lenkrad festhalten, abbremsen und gegebenenfalls abblenden und die Hupe betätigen. - Fahrtrichtung behalten, auf keinen Fall ausweichen. Ein Unfall mit Gegenverkehr oder der Aufprall auf einen Baum haben weitaus schlimmere Folgen als eine Kollision mit einem Reh. - Steigen Sie nicht aus dem Fahrzeug aus, um Rehe von der Straße zu locken.

Wenn es zu einem Unfall gekommen ist:

- Unfallstelle und sich selbst sichern (Warndreieck, Warnblinkanlage, Warnweste), Unfallstelle räumen, wenn gefahrlos möglich auch das tote Tier von der Fahrbahn entfernen. - Polizei über den Notruf informieren (dazu besteht eine gesetzliche Verpflichtung). Wenn das Tier noch weggelaufen ist, auf keinen Fall einfach weiterfahren. - Den Kollisionspunkt genau merken. Das Tier hat garantiert Verletzungen, unter denen es in den meisten Fällen qualvoll verendet. - Ein durch die Polizei hinzugerufener Jäger wird sich auf die Suche nach dem Tier machen.

Link zur Wildunfall-Karte von Kreis Coesfeld und Polizei: https://coesfeld.polizei.nrw/artikel/wildunfaelle-im-kreis-coesfeld

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