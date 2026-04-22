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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Beikel/ Reh ausgewichen, gegen Baum geprallt

Coesfeld (ots)

Ein 17-jähriger Dülmener ist am Dienstag (21.04.26) einem Reh ausgewichen und im Anschluss mit seinem Minicar mit einem Baum kollidiert. Passiert ist das gegen 5.45 Uhr in der Letteraner Bauerschaft Beikel. Durch den Unfall erlitt er Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei rät:

   - Insbesondere morgens und abends sehr aufmerksam und mit 
     angepasster Geschwindigkeit zu fahren.
   - Halten Sie dabei den Fahrbahnrand ganz besonders im Auge. Die 
     Schilder "Wildwechsel" müssen unbedingt ernst genommen werden.
   - Auch die blauen Reflektoren an den Leitpfosten sind ein guter 
     Hinweis auf besonders betroffene Strecken.

Wenn Wild bereits auf der Straße steht, gibt die Polizei folgende Tipps:

   - Lenkrad festhalten, abbremsen und gegebenenfalls abblenden und 
     die Hupe betätigen.
   - Fahrtrichtung behalten, auf keinen Fall ausweichen. Ein Unfall 
     mit Gegenverkehr oder der Aufprall auf einen Baum haben weitaus 
     schlimmere Folgen als eine Kollision mit einem Reh.
   - Steigen Sie nicht aus dem Fahrzeug aus, um Rehe von der Straße 
     zu locken.

Wenn es zu einem Unfall gekommen ist:

   - Unfallstelle und sich selbst sichern (Warndreieck, 
     Warnblinkanlage, Warnweste), Unfallstelle räumen, wenn gefahrlos
     möglich auch das tote Tier von der Fahrbahn entfernen.
   - Polizei über den Notruf informieren (dazu besteht eine 
     gesetzliche Verpflichtung). Wenn das Tier noch weggelaufen ist, 
     auf keinen Fall einfach weiterfahren.
   - Den Kollisionspunkt genau merken. Das Tier hat garantiert 
     Verletzungen, unter denen es in den meisten Fällen qualvoll 
     verendet.
   - Ein durch die Polizei hinzugerufener Jäger wird sich auf die 
     Suche nach dem Tier machen.

Link zur Wildunfall-Karte von Kreis Coesfeld und Polizei: https://coesfeld.polizei.nrw/artikel/wildunfaelle-im-kreis-coesfeld

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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