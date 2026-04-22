POL-COE: Senden, Industriestraße/ Grauer Audi Q2 beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Lüdinghauser Straße in ein Haus eingebrochen. Zwischen 18 Uhr am Montag (20.04.26) und 17 Uhr am Dienstag (21.04.26) hebelten die Täter ein Fenster auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr