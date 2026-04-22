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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Industriestraße/ Grauer Audi Q2 beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekanntes Auto hat am Montag (20.04.26) einen grauen Audi Q2 an der Industriestraße beschädigt. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz eines Campingplatzes. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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