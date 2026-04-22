POL-COE: Senden, Industriestraße/ Grauer Audi Q2 beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekanntes Auto hat am Montag (20.04.26) einen grauen Audi Q2 an der Industriestraße beschädigt. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz eines Campingplatzes. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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