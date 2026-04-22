POL-COE: Nordkirchen, Lüdinghauser Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Ein mutmaßlicher Einbrecher sitzt seit Sonntag (19.04.26) in Untersuchungshaft. In Lette sollen er und ein weiterer bislang unbekannter Täter am Samstag (18.04.26) an den Straßen Im Großen Esch und Geer in zwei Häuser eingebrochen sein. Zwischen 13.40 Uhr und 14.15 Uhr beobachteten Zeugen die beiden Männer bei der jeweiligen Tat. Sie beschrieben ...

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