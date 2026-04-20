Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette/ Mutmaßlicher Einbrecher sitzt in Untersuchungshaft

Coesfeld (ots)

Ein mutmaßlicher Einbrecher sitzt seit Sonntag (19.04.26) in Untersuchungshaft. In Lette sollen er und ein weiterer bislang unbekannter Täter am Samstag (18.04.26) an den Straßen Im Großen Esch und Geer in zwei Häuser eingebrochen sein. Zwischen 13.40 Uhr und 14.15 Uhr beobachteten Zeugen die beiden Männer bei der jeweiligen Tat. Sie beschrieben den Polizisten ihr Aussehen, die einen der Tatverdächtigen noch in Tatortnähe stellen konnten. Der 34-jährige spanische Staatsbürger leistete Widerstand bei seiner Festnahme. Dabei brach sich ein Polizist die Hand, worauf er nicht mehr dienstfähig war. Nach der Festnahme ging es für den 34-Jährigen zunächst ins Gewahrsam. Am Sonntag verkündete ein Richter letztlich den Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an. Der zweite Täter ist weiterhin flüchtig.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- blauliche, bzw. dunkle Basecap - Mundschutz oder Schlauchschal vor dem Gesicht - grünliche Sportjacke - schwarze Handschuhe - schwarze, sportliche Hose - blaue Schuhe - schwarzer Rucksack - schlank

Darüber hinaus fragt die Polizei, ob Zeugen den unbekannten Täter oder auswärtige Fahrzeuge zur Tatzeit in Lette, insbesondere rund um die betroffenen Wohngebiete wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201 entgegen.

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