Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Kreuzbauerschaft

Einbruch in Pkw

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am 19.05.2026 eine Seitenscheibe eines auf einem Wanderparkplatz an der Kreuzbauerschaft in Senden geparkten blauen VW ein. Ob etwas entwendet worden ist oder auch der genaue Tatzeitraum, konnte noch nicht ermittelt werden.

Mit steigenden Temperaturen werden auch die Wanderparkplätze an den Wochenenden wieder stärker frequentiert. Diese Entwicklung zieht erfahrungsgemäß auch Täter an, die durch das Einschlagen einer Fahrzeugscheibe schnell Beute machen wollen. Ob ihnen dies gelingt, hängt maßgeblich von Ihrem Verhalten ab.

Lassen Sie daher keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück - auch keine Gegenstände, die lediglich den Anschein erwecken, wertvoll zu sein oder Wertvolles zu enthalten.

Bitte beachten Sie zudem: Täter kennen gängige Verstecke oder beobachten Fahrzeuge unter Umständen unbemerkt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell