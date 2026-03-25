Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kollision zwischen Motorrad und Auto

Drolshagen (ots)

In Dumicke kam es am 24. März gegen 14.35 Uhr auf der K13 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Eine 26-Jährige fuhr mit ihrem PKW und zwei weiteren Insassen von der Dumicker Straße in Richtung K13.Zeitgleich war ein 26-Jähriger Motorradfahrer auf dem Dumicker Weg ebenfalls in Richtung der K13 unterwegs und wollte auf der Kreuzung nach links abbiegen. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich durch die Kollision. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird derzeit durch die Polizei im unteren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt.

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