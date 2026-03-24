POL-OE: Mann bei Auffahrunfall verletzt
Lennestadt (ots)
Ein 36-Jähriger fuhr am 23. März gegen 7.30 Uhr auf der "Westfälischen Straße" in Richtung Oberveischede. An der Einmündung "Veischedestraße" wollte er nach links abbiegen. Als er dafür verkehrsbedingt hielt, fuhr ihm das Fahrzeug eines 18-Jährigen Fahrers auf. Der 36-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf einen unteren vierstelligen Geldbetrag.
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