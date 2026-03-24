POL-OE: Mann bei Auffahrunfall verletzt

Attendorn (ots) - In Biggen auf der Finnentroper Straße (L539) kam es am 21. März gegen 20.53 Uhr zu einem Auffahrunfall. Zwischen dem Kreisverkehr "Zeppelinstraße/ Finnentroper Straße" und dem Abzweig in Richtung "Am Zollstock" war eine 19-Jährige mit drei Mitfahrern in Richtung Attendorn unterwegs. Als sie verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf ihr Fahrzeug auf. Eine Mitfahrerin der 19-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß leicht ...

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