POL-OE: Einbrecher stehlen Headset und Bargeld

Lennestadt (ots) - In Grevenbrück kam es zwischen den frühen Morgenstunden des Freitags (20. März) und dem Vormittag des folgenden Samstags (21.März) zu drei Diebstählen aus Fahrzeugen. Zwei der Fahrzeuge waren in der Straße "Kirchwiese" abgestellt. In einem der Fälle durchsuchte ein unbekannter Täter ein Fahrzeug in einer offenstehenden Garage und nahm daraus Kosmetikartikel sowie Münzgeld an sich. Aus dem ...

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