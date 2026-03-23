POL-OE: Einbrecher stehlen Headset und Bargeld
Finnentrop (ots)
In der "Kalkwerkstraße" in Fretter verschafften sich unbekannte Täter zwischen der Nacht des 17. März und dem Nachmittag des 18. März Zutritt zu einem Wohnhaus. Dort entwendeten sie ein Headset und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell